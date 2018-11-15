Назаров: вторая игра под копирку, у «Нефтехимика» потеряна концентрация

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги проигранного матча со «Слованом» (2:3).



«Вторая игра под копирку. Буквально только что разговаривал с ребятами. Немного потеряна концентрация. Она появляется в конце игры. Непонятно, почему она у нас не появляется с первого периода. Общаемся с ребятами, ищем варианты. Есть время исправить. Готовимся к следующему матчу.



Игроки приехали из сборных уставшими? Они, может быть, и подустали, но на самом деле они показывают лучшие результаты. Я финскую тройку имею ввиду. Они забивают, отдают. А вот у тех, кто отдыхал, не клеится что-то.



Что будем предпринимать? Знаете, есть много различных мер. Но это не тот случай. Ребята стараются, но что-то мешает. Если бы они не старались, тогда другое дело. Ещё есть время, подумаем. К ЦСКА надо выходить совершенно другой командой», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Нефтехимик» проиграл третий матч подряд, уступив «Словану»