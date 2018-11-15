«Нефтехимик» проиграл третий матч подряд, уступив «Словану»

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» потерпел поражение во встрече с братиславским «Слованом», игра завершилась со счётом 2:3. Команда Андрея Назарова проиграла третий матч подряд.



Счёт был открыт на 22-й минуте: точным броском отметился нападающий словацкого клуба Жига Еглич. До конца второго периода «Слован» забил ещё дважды усилиями Михала Ржепика и Джеффа Таффе, хозяева смогли ответить только заброшенной шайбой Микаэля Руохомаа. В концовке встречи «Нефтехимик» отыграл одну шайбу усилиями Адама Полашека, но не сумел сравнять счёт.

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