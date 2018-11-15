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«Нефтехимик» проиграл третий матч подряд, уступив «Словану»

«Нефтехимик» проиграл третий матч подряд, уступив «Словану»
Хоккей / КХЛ

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» потерпел поражение во встрече с братиславским «Слованом», игра завершилась со счётом 2:3. Команда Андрея Назарова проиграла третий матч подряд.

Счёт был открыт на 22-й минуте: точным броском отметился нападающий словацкого клуба Жига Еглич. До конца второго периода «Слован» забил ещё дважды усилиями Михала Ржепика и Джеффа Таффе, хозяева смогли ответить только заброшенной шайбой Микаэля Руохомаа. В концовке встречи «Нефтехимик» отыграл одну шайбу усилиями Адама Полашека, но не сумел сравнять счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2018, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2 : 3
0:0, 1:3, 1:0
Слован
Братислава
0:1 – Еглич (Чипчура, Лунтер) – 21:48 (5x5), 0:2 – Ржепик (Таффе, Желина) – 32:45 (4x3), 1:2 – Руохомаа (Пуустинен) – 38:06 (5x4), 1:3 – Таффе (Ржепик, Червены) – 39:35 (5x5), 2:3 – Полашек (Руохомаа) – 56:55 (5x4)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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