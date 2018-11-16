Рейзвих стал игроком «Сарыарки», за последние два сезона он провёл один матч

«Сарыарка» на своём официальном сайте объявила о заключении контракта с вратарём Эдуардом Рейзвихом. В составе клуба Высшей хоккейной лиги Эдуард будет играть под номером 54. Его контракт рассчитан до конца сезона-2018/19.

27-летний голкипер выступал за «Сибирь» с сезона-2017/18, но за прошедшее время провёл всего один матч, в котором отразил два броска за 4 минуты 49 секунд. Ранее Рейзвих защищал цвета омского «Авангарда». Всего на его счету 25 матчей в КХЛ, в которых он одержал семь побед при 89% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,05. Защищал цвета карагандинской «Сарыарки» в сезоне-2015/16, проведя 39 матчей. В том сезоне команда дошла до полуфинала плей-офф ВХЛ.

12 ноября 2018 года новосибирский клуб объявил о расторжении контракта с воспитанником омской школы хоккея.