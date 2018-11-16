Хет-трик Пойнта и 3 передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал выездную победу над «Питтсбург Пингвинз» — 4:3.

К 14-й минуте хозяева повели 2:0 усилиями Патрика Хёрнквиста и Фила Кессела, на что «молнии» ответили хет-триком Брейдена Пойнта в большинстве. Хёрнквист оформил дубль, но гостей вперёд вывел Янни Гурд.

Никита Кучеров отметился ассистентским хет-триком, проведя на льду 18 минут и 43 секунды. Также было реализовано его удаление. На счету защитника Михаила Сергачёва результативная передача за 16.03. Андрей Василевский из-за травмы участия во встрече не принимал.

В активе Евгения Малкина 2 результативные передачи, показатель полезности «+1» и 4 минуты штрафа. Одно его удаление было реализовано, он сыграл 24.26.

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 7:5. В составе «островитян» хет-триком отметился Антони Бовиллье, по голу в активе Брока Нельсона, Андерса Ли, Леонида Комарова и Кэла Клаттербака. У гостей дубль на свой счёт записал Крис Крайдер, по голу забили Фредрик Классон, Кевин Хейз и Филип Хитил.

Вратарь Александр Георгиев (заменил Хенрика Лундквиста и отразил 5 бросков из 6) и нападающий Владислав Наместников отметились результативными передачами.