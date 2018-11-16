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Хет-трик Пойнта и 3 передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург»

Хет-трик Пойнта и 3 передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал выездную победу над «Питтсбург Пингвинз» — 4:3.

К 14-й минуте хозяева повели 2:0 усилиями Патрика Хёрнквиста и Фила Кессела, на что «молнии» ответили хет-триком Брейдена Пойнта в большинстве. Хёрнквист оформил дубль, но гостей вперёд вывел Янни Гурд.

Никита Кучеров отметился ассистентским хет-триком, проведя на льду 18 минут и 43 секунды. Также было реализовано его удаление. На счету защитника Михаила Сергачёва результативная передача за 16.03. Андрей Василевский из-за травмы участия во встрече не принимал.

В активе Евгения Малкина 2 результативные передачи, показатель полезности «+1» и 4 минуты штрафа. Одно его удаление было реализовано, он сыграл 24.26.

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 7:5. В составе «островитян» хет-триком отметился Антони Бовиллье, по голу в активе Брока Нельсона, Андерса Ли, Леонида Комарова и Кэла Клаттербака. У гостей дубль на свой счёт записал Крис Крайдер, по голу забили Фредрик Классон, Кевин Хейз и Филип Хитил.

Вратарь Александр Георгиев (заменил Хенрика Лундквиста и отразил 5 бросков из 6) и нападающий Владислав Наместников отметились результативными передачами.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 4
2:1, 1:3, 0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Хёрнквист (Кессел, Летанг) – 10:33 (5x4), 2:0 – Кессел (Малкин, Хёрнквист) – 13:49 (4x3), 2:1 – Пойнт (Джонсон, Кучеров) – 19:57 (5x3), 2:2 – Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 20:41 (5x3), 2:3 – Пойнт (Миллер, Кучеров) – 21:28 (5x4), 3:3 – Хёрнквист (Малкин) – 24:29 (5x5), 3:4 – Гурд (Сергачёв, Киллорн) – 27:56 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
7 : 5
2:2, 3:1, 2:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Крайдер (Пионк, Зибанеджад) – 05:00 (5x4), 0:2 – Классон (Хауден) – 05:35 (5x5), 1:2 – Бовиллье (Хики, Фильппула) – 09:35 (5x5), 2:2 – Нельсон (Ледди, Эберле) – 10:38 (5x5), 3:2 – Бовиллье (Фильппула, Комаров) – 22:24 (5x5), 3:3 – Хейз – 23:21 (4x5), 4:3 – Бовиллье (Бойчук, Барзал) – 25:13 (5x4), 5:3 – Ли (Ледди, Бейли) – 34:04 (5x4), 6:3 – Комаров (Фильппула, Бовиллье) – 49:56 (5x5), 6:4 – Крайдер (Пионк, Георгиев) – 53:13 (5x4), 6:5 – Хитил (Наместников, Шаттенкирк) – 57:31 (6x5), 7:5 – Клаттербак (Нельсон) – 59:39 (en)
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