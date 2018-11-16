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Три очка М. Койву помогли «Миннесоте» разгромить «Ванкувер»

Три очка М. Койву помогли «Миннесоте» разгромить «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» дома разгромно обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 6:2. Голами в составе победителей отметились Чарли Койл, Микко Койву (также две результативные передачи), Нино Нидеррайтер, Эрик Стаал, Мэтт Дамба и Джейсон Цукер. У гостей отличились Бо Хорват и Маркус Гранлунд.

Российский нападающий «Кэнакс» Никола Голдобин провёл на льду 20 минут и 41 секунду (первое время в команде среди нападающих) и отметился показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Оттава Сенаторз» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» — 2:1. В составе канадской команды отличились Коди Сеси и Дрейк Батерсон, оба раза с передач Мэтта Дюшейна. Единственный гол «Детройта» на счету Майкла Расмуссена. В третьем периоде гости не реализовали два буллита – попытки не удались Андреасу Атанасиу и тому же Расмуссену.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
6 : 2
2:0, 3:1, 1:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Койл (Бродин, Койву) – 05:37 (5x5), 2:0 – Койву – 07:43 (5x4), 3:0 – Нидеррайтер (Койву, Дамба) – 21:46 (5x4), 3:1 – Хорват (Годетт) – 26:26 (5x4), 4:1 – Стаал (Гранлунд, Сутер) – 27:02 (5x5), 5:1 – Дамба (Браун, Фер) – 33:12 (5x5), 6:1 – Цукер (Стаал, Сутер) – 45:27 (5x5), 6:2 – Гранлунд (Стечер, Арчибальд) – 45:53 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2 : 1
1:0, 1:1, 0:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Сеси (Дюшейн, Стоун) – 19:21 (5x5), 1:1 – Расмуссен (Дейли, Грин) – 23:55 (5x5), 2:1 – Батерсон (Дюшейн) – 27:05 (5x4)
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