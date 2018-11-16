Три очка М. Койву помогли «Миннесоте» разгромить «Ванкувер»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» дома разгромно обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 6:2. Голами в составе победителей отметились Чарли Койл, Микко Койву (также две результативные передачи), Нино Нидеррайтер, Эрик Стаал, Мэтт Дамба и Джейсон Цукер. У гостей отличились Бо Хорват и Маркус Гранлунд.

Российский нападающий «Кэнакс» Никола Голдобин провёл на льду 20 минут и 41 секунду (первое время в команде среди нападающих) и отметился показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Оттава Сенаторз» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» — 2:1. В составе канадской команды отличились Коди Сеси и Дрейк Батерсон, оба раза с передач Мэтта Дюшейна. Единственный гол «Детройта» на счету Майкла Расмуссена. В третьем периоде гости не реализовали два буллита – попытки не удались Андреасу Атанасиу и тому же Расмуссену.