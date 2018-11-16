«Питтсбург» — «Тампа» — 3:4. Видеообзор матча с шестью передачами россиян

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал выездную победу над «Питтсбург Пингвинз» — 4:3.



К 14-й минуте хозяева повели 2:0 усилиями Патрика Хёрнквиста и Фила Кессела, на что «молнии» ответили хет-триком Брейдена Пойнта в большинстве. Хёрнквист оформил дубль, но гостей вперёд вывел Янни Гурд.



Никита Кучеров отметился ассистентским хет-триком, проведя на льду 18 минут и 43 секунды. Также было реализовано его удаление. На счету защитника Михаила Сергачёва результативная передача за 16.03. Андрей Василевский из-за травмы участия во встрече не принимал.



В активе Евгения Малкина 2 результативные передачи, показатель полезности «+1» и 4 минуты штрафа. Одно его удаление было реализовано, он сыграл 24.26.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.