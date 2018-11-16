«Нефтехимик» командировал в фарм-клуб Андрея Макарова и Павла Порядина

В команду Высшей хоккейной лиги ЦСК ВВС Самара, с которой у ХК «Нефтехимик» договор о спортивном сотрудничестве, командированы голкипер Андрей Макаров и нападающий Павел Порядин, информирует официальный «твиттер» нижнекамского клуба.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В обратном направлении из стана «лётчиков» в состав «волков» отправляются защитник Камиль Фазылзянов, нападающий Рафаэль Бикмуллин и вратарь Фёдор Коротаев.

Команда Андрея Назарова потерпела три поражения подряд, после чего покинула зону плей-офф. «Нефтехимик» опустился на девятое место в Восточной конференции, пропустив в кубковую восьмёрку «Куньлунь Ред Стар». «Волки» уступают команде Юсси Таполы по дополнительным показателям.