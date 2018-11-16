Экс-защитник системы «Сент-Луиса» Дмитрий Сергеев продолжит карьеру в Казахстане

Российский защитник Дмитрий Сергеев пополнил состав клуба «Алматы», информирует Shaiba.kz.



22-летний уроженец Челябинска с 2013 по 2016 год выступал в хоккейной лиге Онтарио, защищая цвета клуба «Китченер Рейнджерс». Сергеев провёл 138 матчей, забросил 9 шайб и отдал 44 результативные передачи. Помимо этого, на его счету 92 игры в хоккейной лиге Восточного побережья в составе «Миссури Маверикс», «Норфолк Адмиралс» и «Талсы Ойлерс». В этих матчах хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 23 голевые передачи.

В сезоне-2017/18 игрок провёл два матча в АХЛ в составе клуба «Сан-Антонио Рэмпейдж» и не смог отметиться результативными действиями.

Отметим, что в сентябре этого года Дмитрий Сергеев расторг соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз». Контракт был разорван по обоюдному согласию. «Сент-Луис» приобрёл права на российского хоккеиста осенью 2014 года.

Также Сергеев является серебряным призёром чемпионата мира 2016 года в составе молодёжной сборной России.