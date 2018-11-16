Самсонов может попасть в заявку «Вашингтона» на матч с «Колорадо»

Голкипер Илья Самсонов может впервые в своей карьере попасть в заявку клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Как сообщает обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян, россиянин находится на пути в Денвер, где «столичные» проведут ближайший матч с «Колорадо Эвеланш».

Помощь Самсонова потребовалась «Вашингтону» после того, как травму получил основной вратарь команды Брейден Холтби. Его сменщик новичок Финикс Копли в нынешнем сезоне пять раз вышел в стартовом составе, одержав три победы. Перед матчем с «Виннипег Джетс» «столичной» команды пришлось воспользоваться услугами экстренного бэкапа Гэвина Макгэйла.

Самсонов провёл восемь матчей за фарм-клуб «Херши Бэарз», одержав три победы и пропуская 3,73 гола в среднем за матч.