Хансен: Никитин мог бы составить конкуренцию коллегам в НХЛ

Нападающий ЦСКА Янник Хансен после победы над «Ак Барсом» (5:0) рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в КХЛ, а также заявил, что главный тренер «армейцев» Игорь Никитин мог бы составить конкуренцию коллегам в Северной Америке.

«Тяжёлый старт сезона? Поначалу действительно не всё получалось, переезд из НХЛ не был лёгким, долго не мог забить. На это были свои причины, новая лига, потребовалось время, чтобы подстроиться. Пока забил две, что есть, то есть, по собственному ощущению играю увереннее от матча к матчу.

Здесь для меня всё новое: другой лёд, система игры, иная роль. Рад, что начал добавлять, всё приходит через работу, сыгрываемся. Сама лига достаточно сильная, много мастеровитых игроков, больше игры в пас и с шайбой, приличные скорости. Мне нравится, больше льда, соответственно, больше времени для принятия решения. В НХЛ другой хоккей, лига стала моложе, скорости заметно возросли.

Похож ли Никитин на тренера из НХЛ? Сложный вопрос, везде своя специфика, скажу, что это молодой, прогрессивный тренер, который, наверное, мог бы составить конкуренцию коллегам в Северной Америке. Но сейчас у нас другие цели и задачи, ЦСКА ни разу не брал кубка, будем стремиться достичь этой цели», – приводит слова Хансена «Спорт Бизнес Online».