Эллисон: Мозякин — опытный хоккеист с невероятным мышлением

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Мэтт Эллисон вспомнил об одной из самых ярких троек в истории КХЛ (с Шарлем Ленгле и Райаном Веске), а также рассказал о взаимодействии с Николаем Кулёминым и Сергеем Мозякиным.

«С Райаном и Шарлем мы провели около 200 игр за «Торпедо», «Медвешчак» и минское «Динамо». За четыре года наше звено отлично научилось чувствовать друг друга на льду, понимать, как двигаться и куда отдавать пас. Очевидно, здесь было проще общаться, мы все говорим на английском языке.

У тройки с Мозякиным и Кулёминым, конечно, есть свои отличия. Мы играем вместе лишь первый сезон и на старте не всё получалось, но уже чувствуется, что от игры к игре только прибавляем и становится намного легче. Взаимопонимание всегда приходит со временем.

Мозякин — опытный хоккеист с невероятным мышлением, выступающий в КХЛ с самого первого сезона. Он много работает, чтобы поддерживать хорошую форму. Кулёмин чувствует себя все лучше и лучше, в последних четырёх играх он забросил шесть шайб и продолжает прибавлять.

Игра с ребятами в одном звене приносит мне много удовольствия, но нам надо играть ещё лучше, стараться больше реализовывать своих моментов и не давать сопернику создавать моменты у наших ворот. В этом наша цель», — цитирует Эллисона Puckfans.at.