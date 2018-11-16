«Салават Юлаев» — «Адмирал»: в состав хозяев вернулся Максим Майоров

«Салават Юлаев» и «Адмирал» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в Уфе. Начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В состав хозяев вернулся нападающий Максим Майоров, не принимавший участия в матчах с 14 октября.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин – Ларсен, Умарк – Основин – Кугрышев;
Семёнов – Сергеев, Хартикайнен – Хохряков – Бурдасов;
Арзамасцев – Терещенко, Ткачёв – Кемппайнен – Майоров;
Коледов – Гареев, Жарков – Кадейкин – Дубровский.
«Адмирал»:
Серебряков (Красоткин);
Мищенко – Угольников, Коньков – Вихарев – Бутузов;
Кубат – Таратунин, Зайцев – Полак – Говорка;
Козловский – Антропов, Черников – В. Стрельцов – А. Стрельцов;
Кармашков – Таталин, Глазачев – Мерескин – Воронин.