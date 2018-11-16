«Салават Юлаев» — «Адмирал»: в состав хозяев вернулся Максим Майоров

«Салават Юлаев» и «Адмирал» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в Уфе. Начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В состав хозяев вернулся нападающий Максим Майоров, не принимавший участия в матчах с 14 октября.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин – Ларсен, Умарк – Основин – Кугрышев;

Семёнов – Сергеев, Хартикайнен – Хохряков – Бурдасов;

Арзамасцев – Терещенко, Ткачёв – Кемппайнен – Майоров;

Коледов – Гареев, Жарков – Кадейкин – Дубровский.



«Адмирал»:



Серебряков (Красоткин);

Мищенко – Угольников, Коньков – Вихарев – Бутузов;

Кубат – Таратунин, Зайцев – Полак – Говорка;

Козловский – Антропов, Черников – В. Стрельцов – А. Стрельцов;

Кармашков – Таталин, Глазачев – Мерескин – Воронин.