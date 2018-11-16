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The Athletic: Василевский выбыл из строя на три-четыре недели

The Athletic: Василевский выбыл из строя на три-четыре недели
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский пропустит три-четыре недели из-за травмы ноги, сообщает The Athletic.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Ранее известный инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что россиянин сломал ногу и выбыл на длительный срок.

24-летний голкипер принял участие в 13 встречах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сумев записать в свой актив девять побед. Василевский в среднем отражал 92,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29.

Напомним, российский вратарь в прошлом сезоне вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ. В прошлом регулярном чемпионате он сыграл в 65 матчах, одержав 44 победы при коэффициенте надёжности 92,7.

Дрегер: Андрей Василевский сломал ногу и выбыл на длительный срок
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