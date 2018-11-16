Крикунов — о травме Тарасова: попало под рёбра, кровь идёт из лёгких

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после матча с «Барысом» (3:2 ОТ) прокомментировал состояние нападающего бело-голубых Даниила Тарасова, который не сумел завершить игру из-за повреждения.

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«У Тарасова что-то серьёзное, попало под рёбра, кровь идёт из лёгких», — сказал Крикунов в эфире КХЛ ТВ.



Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт на 57-й секунде встречи благодаря голу Никиты Михайлиса, который реализовал удаление Микса Индрашиса. В середине второго игрового отрезка Владимир Брюквин восстановил паритет, а на старте третьего периода Вадим Шипачёв реализовал большинство и вывел вперёд бело-голубых. Клуб из Астаны сумел сравнять счёт — за пять минут до конца третьей двадцатиминутки отличился Дастин Бойд. Победу гостям в овертайме принёс Дмитрий Кагарлицкий.