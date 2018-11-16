Зубарев — о 500 играх: дай бог добраться до 600 матчей, чтобы давали играть

Защитник СКА Андрей Зубарев подвёл итоги домашнего матча с «Трактором» (1:0).



«Наверное, матч в финале с «Магниткой», когда я забил и сломал клюшку, входит в тройку самых памятных. Отметка в 500 матчей памятная, дай бог добраться до следующих рубежей в 600, 700 матчей, чтобы давали в хоккей играть», — передаёт слова Зубарева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Питерская команда открыла счёт на 16-й минуте первого периода благодаря голу Александра Барабанова, и этот результат сохранился вплоть до финальной сирены. Голкипер хозяев Магнус Хелльберг отыграл на ноль и провёл четвёртый сухой матч в нынешнем сезоне.



СКА продлил победную серию до трёх матчей, а челябинская команда проиграла в третий раз за последние четыре игры. 18 ноября подопечные Ильи Воробьёва проведут домашний матч с «Металлургом», челябинская команда встретится на своей площадке с «Ак Барсом» (20 ноября).