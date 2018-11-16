Квартальнов: игра со «Спартаком» была похожа на качели

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:1).



«Довольны победой. Игра была похожа на качели. Начало было за нами, потом отдали преимущество. Совершали глупые ошибки. Но Илья Коновалов подчищал на последнем рубеже. Дал нам сегодня шанс сыграть уверенно. Он молодец сегодня. Но и ребята тоже молодцы, выстояли в нужный момент.



Отсутствие Накладала? Серьёзная нагрузка на него выпала. Должен был в сборной играть один матч, а сыграл все три. Причём довольно много времени провёл на льду, поэтому дали отдохнуть.



Ситуация с вратарями? Салак играет следующий матч. У нас всё по плану. В команде два хороших, равных голкипера. Это было запланировано заранее. Салак любит играть много? В нашей команде так.



Ситуация с Пайгиным? Вопросы к руководителям», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

