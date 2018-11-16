Величкин: не оцениваю Кулёмина, мы знали, кто это такой, когда он вернулся

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин подвёл итоги игры с «Витязем» (4:1), а также рассказал о своём видении первой половины регулярного чемпионата в исполнении «Магнитки».

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«Я думаю, что сегодня получилась хорошая игра на выезде. Третья игра подряд с перелётами. Получилось играть терпеливо, строго в обороне. В первом и во втором периодах мы играли так, чтобы не пропустить. Так бывает, что, когда ты хорошо и терпеливо работаешь, когда сзади у тебя хороший вратарь, можно перестроить оборону. Свои голы мы всегда забьём, главное — отработать в обороне. Большинству уделяют внимание все команды, и не только в перерывах на матчи сборных, а постоянно, каждый день. Игра в большинстве — это главный акцент в работе любой команды. Сегодня у нас есть два коллектива для большинства, которые поочерёдно выполняют свою работу. Форму Николая Кулёмина оценивать не надо. Когда Куля возвращался, мы знали кто это такой и как мы будем играть.

Мы продолжаем работать, есть нюансы и шероховатости, на каждой тренировке стараемся их снижать. В неравных составах играем удовлетворительно, иногда, бывает, в обороне не очень хорошо играем. Самое страшное для нас — это игры с соперниками, которые стоят ниже нас в турнирной таблице, мы с этим боремся. Ребята поняли, что нет плохих и слабых команд, сегодня любая команда может выиграть любой матч — неважно, 50 очков у неё или 10. Ребята это поняли, ответственно подошли. В перерыве на матчи сборных мы усиленно тренировались. Правда, неполным составом, не было многих игроков — Антипова, Чибисова, Расмуссена. Все остальные плюс большое количество молодых игроков усиленно тренировались.

Матч со СКА? Это будет славная охота, экзамен для «Металлурга» в первую очередь, но и для СКА тоже. Узнаем, чего мы стоим, как подошли к этому отрезку времени. Эта игра не будет определяющей или отвечающей на какие-то вопросы, это рядовая игра, в которой будут действовать команды высокого уровня. Сейчас строится команда на ближайшие годы. Нужна будет подпитка молодых, а она у нас есть. Этот вопрос нас мало волнует, остаётся лишь точечный выбор легионерских позиций, 1–2 человека», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.