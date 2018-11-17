«Даллас» в овертайме обыграл «Бостон», Радулов очков не набрал

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» — 1:0. На второй минуте дополнительного времени победу техасцам принёс Джейсон Дикинсон.

Александр Радулов провёл на льду 21 минуту и 34 секунды, за которые заработал 2 минуты штрафа, 2 раза бросил в створ, совершил 1 силовой приём и заблокировал 1 бросок. На счету Валерия Ничушкина 2 броска за 11.50.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» в серии послематчевых буллитов уступил «Баффало Сэйбрз» — 1:2.

На гол в середине второго периода нападающего «Джетс» Кайла Коннора точным броском в начале третьего игрового отрезка ответил Джефф Скиннер, реализовав большинство. Победный буллит на счету Коннора Шири.