Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Даллас» в овертайме обыграл «Бостон», Радулов очков не набрал

«Даллас» в овертайме обыграл «Бостон», Радулов очков не набрал
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» — 1:0. На второй минуте дополнительного времени победу техасцам принёс Джейсон Дикинсон.

Александр Радулов провёл на льду 21 минуту и 34 секунды, за которые заработал 2 минуты штрафа, 2 раза бросил в створ, совершил 1 силовой приём и заблокировал 1 бросок. На счету Валерия Ничушкина 2 броска за 11.50.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» в серии послематчевых буллитов уступил «Баффало Сэйбрз» — 1:2.

На гол в середине второго периода нападающего «Джетс» Кайла Коннора точным броском в начале третьего игрового отрезка ответил Джефф Скиннер, реализовав большинство. Победный буллит на счету Коннора Шири.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2018, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
1 : 0
0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Дикинсон (Янмарк) – 61:34 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2018, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
1 : 2
0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Коннор (Лайне, Литтл) – 27:10 (5x5), 1:1 – Скиннер (Айкел, Далин) – 40:53 (5x4), 1:2 – Шири – 65:00 ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент