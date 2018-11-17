Нападающий молодёжной сборной России Павел Шэн поделился впечатлениями от победы в суперсерии.
«Проявили характер в концовке решающего матча, что очень важно для будущего. На сбор перед чемпионатом мира приедем на подъёме. Понятно, что главные матчи впереди, серия в Канаде — только подготовительный турнир, будем стараться радовать болельщиков и дальше.
Много слышал об этой серии от старших ребят, и всё подтвердилось. В непростом графике такой поездки команда действительно становится семьёй. Тем важнее итоговая победа для становления коллектива.
Звание лучшего снайпера? Даже не задумывался об этом. Каждый гол — результат коллективной работы, могу только поблагодарить партнеров за то, что создавали для меня моменты, оставалось только не промахнуться», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.
Шэн: Россия проявила характер в концовке суперсерии, это поможет на МЧМ