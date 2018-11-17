Стали известны три звезды дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно шесть матчей. НХЛ выбрала трёх лучших хоккеистов дня. Российские игроки в тройку не вошли.



Первой звездой признан вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Кэлвин Питерсен, во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (2:1 Б) отразивший 34 броска из 35. Это его первая победа в лиге.



Второй звездой стал нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Райан О`Райлли. Две его шайбы помогли «музыкантам» одержать победу со счётом 4:1 в матче с «Вегас Голден Найтс».



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп, отразивший все 23 броска в матче с «Бостон Брюинз» (1:0 ОТ).



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