Итоги дня в НХЛ для россиян: 13-й гол Овечкина, две передачи Тарасенко

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно шесть матчей. В играх приняли участие одиннадцать российских хоккеистов. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 13-ю шайбу в сезоне, форвард «Сент-Луис» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами, хоккеист «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук забросил победный буллит.
«Ракета» №13 от Овечкина. Обескровленный чемпион сильнее лучших бомбардиров
Кроме того, Самсонов впервые попал в заявку в НХЛ.
|Игрок
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|Броски
|Хиты
|Время
|Зайцев (з)
Ожиганов (з)
Ничушкин (н)
Радулов (н)
Ковальчук (н)
Анисимов (н)
Барбашев (н)
Тарасенко (н)
Овечкин (н)
Орлов (з)
Каменев (н)
|«Торонто»
«Торонто»
«Даллас»
«Даллас»
«Лос-Анджелес»
«Чикаго»
«Сент-Луис»
«Сент-Луис»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Колорадо»
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23.55
21.02
10.42