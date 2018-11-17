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Итоги дня в НХЛ для россиян: 13-й гол Овечкина, две передачи Тарасенко

Итоги дня в НХЛ для россиян: 13-й гол Овечкина, две передачи Тарасенко
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно шесть матчей. В играх приняли участие одиннадцать российских хоккеистов. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 13-ю шайбу в сезоне, форвард «Сент-Луис» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами, хоккеист «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук забросил победный буллит.

«Ракета» №13 от Овечкина. Обескровленный чемпион сильнее лучших бомбардиров
Кроме того, Самсонов впервые попал в заявку в НХЛ.
ИгрокКлубОчки"+-"ШтрафБроскиХитыВремя
Зайцев (з)

Ожиганов (з)

Ничушкин (н)

Радулов (н)

Ковальчук (н)

Анисимов (н)

Барбашев (н)

Тарасенко (н)

Овечкин (н)

Орлов (з)

Каменев (н)		«Торонто»

«Торонто»

«Даллас»

«Даллас»

«Лос-Анджелес»

«Чикаго»

«Сент-Луис»

«Сент-Луис»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Колорадо»		0

0

0

0

0

0

0

0+2

1+0

0

0		+1

0

0

0

-1

0

0

+2

+1

-1

0		0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0		1

1

2

1

3

4

0

4

7

0

1		2

0

1

1

0

1

1

1

2

0

1		21.31

13.37

11.50

21.34

16.12

16.16

10.23

18.35

23.55

21.02

10.42
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