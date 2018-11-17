Итоги дня в НХЛ для россиян: 13-й гол Овечкина, две передачи Тарасенко

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно шесть матчей. В играх приняли участие одиннадцать российских хоккеистов. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 13-ю шайбу в сезоне, форвард «Сент-Луис» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами, хоккеист «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук забросил победный буллит.

«Ракета» №13 от Овечкина. Обескровленный чемпион сильнее лучших бомбардиров Кроме того, Самсонов впервые попал в заявку в НХЛ.