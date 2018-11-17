Защитник «Аризоны» Демерс выбыл до конца сезона

Защитник клуба НХЛ «Аризона Койотс» Джейсон Демерс выбыл из строя до конца сезона из-за тяжёлого повреждения, информирует Arizona Sports. Тридцатилетний Демерс получил травму колена в игре с «Нэшвилл Предаторз». После столкновения с форвардом соперника Кайлом Террисом защитник не смог самостоятельно подняться.



В текущем регулярном чемпионате Демерс принял участие в 18 матчах, сумев записать в актив 3 (1+2) очка при показателе полезности "-1" и шести минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке почти двадцать минут за матч.

Посмотреть видео эпизода, в котором Демерс получил травму, также можно в «Твиттере».



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19