Зайцев заблокировал бросок на линии ворот, находясь спиной к сопернику

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев во встрече с «Анахайм Дакс» (2:1 ОТ) сумел спасти свою команду, заблокировав бросок соперника на линии ворот. Российский хоккеист заблокировал семь бросков «уток».

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Счёт открыли гости: точный бросок на 6-й минуте нанёс нападающий Патрик Марло. «Анахайм» сумел отыграться в концовке второго периода — голевую комбинацию завершил Понтус Оберг. До конца основного времени голов забито не было, а в овертайме победу «кленовым листьям» принёс защитник Морган Райлли, нанесший точный бросок. Российские хоккеисты не смогли набрать очков в матче.



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