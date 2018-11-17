Брассар: тяжело смотреть на поражения «Питтсбурга» и не иметь возможности помочь

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Дерек Брассар сказал, что близок к возвращению в состав.



«Намного легче пропускать игры, когда команда выигрывает. А так хочется выйти на лёд, помочь команде. Ребята стараются, мы были близки к победам. Я бы сказал, что мы плохо провели от силы два матча за этот отрезок. Небольшие сложности не принесут вреда нашей команде.



Очень тяжело смотреть со стороны и осознавать, что не в силах помочь команде. Посмотрим, как буду себя чувствовать в ближайшие дни. Надеюсь, смогу играть и помогу нам победить.



Мне надо начинать все сначала, и я готов к этому. Постараюсь играть свободно и получить удовольствие от игры», — приводит слова Брассара официальный сайт лиги.