Стэлок: по моим воротам бросили миллион раз, куда смотреть — я знаю

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Алекс Стэлок поделился мнением о навыках современных вратарей в НХЛ.



«Надо смотреть видео, буллиты. По моим воротам нанесли очень много бросков за всю жизнь. Даже не знаю, сколько. Может быть, миллион. И когда на меня катит соперник с шайбой, я уже знаю: надо смотреть на его руки, глаза, голову. Уже знаком с особенностями некоторых ребят. Например, знаешь, куда они любят бросать. Часто приходится полагаться на реакцию.



Приходится постоянно читать игру, чтобы не просто подставиться под бросок, а поймать шайбу. Посмотрите на вратарей, которые читают игру. Шайбы в их ворота частенько влетают после сорвавшегося броска или промаха. Бывает, нападающий бросает в девятку, а шайба влетает в ворота между щитками. А голкипер готовился к броску верхом. Со стороны все выглядит не лучшим образом, но вратарь-то знает, что нападающий просто промахнулся», — цитирует голкипера официальный сайт лиги.



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