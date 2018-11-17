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Защитник «Салавата» Панин выбыл на три-четыре недели

Защитник «Салавата» Панин выбыл на три-четыре недели
Хоккей / КХЛ

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин выбыл из-за травмы колена на три-четыре недели, сообщил хоккеист в своём «инстаграме». Напомним, это уже не первый случай подобного повреждения для 32-летнего хоккеиста.

«Спасибо всем за поддержку. Три-четыре недели на восстановление», – сказал Панин.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Панин принял участие в 21 встрече, сумев записать в актив 3 (1+2) очка при показателе полезности "-2" и 36 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около семнадцати с половиной минут за матч.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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