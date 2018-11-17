Беттмэн: хоккей — это семья, а члены семьи заботятся друг о друге

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал получение приза за благотворительность. Функционер был награждён за помощь НХЛ в лечении травм позвоночника.



«Важно, что игра влияет на жизнь людей. Очень важно и достойно внимания, что Фонд Рива финансирует исследования травм позвоночника и меняет жизнь людей к лучшему.



Хоккей — это семья, а члены семьи заботятся друг о друге. Мы привлекаем внимание к проблемам и помогаем собирать деньги. Все это важно, когда поддерживаешь важную инициативу. Речь идет о повышении качества жизни людей, пострадавших от травм позвоночника», — приводит слова функционера официальный сайт лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»