«Ак Барс» — «Динамо» Р: Данис Зарипов остался вне заявки

Стал известен состав казанского «Ак Барса» на матч с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 ноября, начало — в 17:00 мск.



«Ак Барс»



Подъяпольский (Гарипов);

Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Яруллин — Юдин, Ткачёв — Бурмистров — Галиев;

Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Глухов — Свитов — Клинкхаммер.



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