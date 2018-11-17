Даути: раньше «Лос-Анджелес» играл жёстко, а теперь про нас такого не говорят

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути поделился мнением о необходимых переменах в игровом стиле команды. Напомним, «короли» слабо начали сезон, набрали только 13 очков в 18 встречах и занимают последнее место в Западной конференции.



«Во-первых, мы всегда играли жёстко. Всегда были рядом с соперником, делали всё возможное, чтобы перекрыть кислород их лидерам. Если закрыть звёзд, лишить их шансов, они будут злиться на себя, не смогут играть на своём уровне. Не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о нашей команде такие вещи вот уже года два или три. Нам надо снова играть так», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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