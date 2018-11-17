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«Нефтехимик» — ЦСКА: хозяева устроили две драки после наездов на Ежова

«Нефтехимик» — ЦСКА: хозяева устроили две драки после наездов на Ежова
Хоккей / КХЛ

В первом периоде матча нижнекамского «Нефтехимика» и московского ЦСКА произошла драка между Богданом Якимовым и Артёмом Чмыховым. Конфликт начался после того, как форвард Грег Скотт наехал на голкипера хозяев Илью Ежова и «армейца» ударил Николай Тимашов.

В матче продолжается перерыв перед вторым периодом, счёт — 1:1.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В концовке первого периода стычку устроили Павел Карнаухов и Эмиль Галимов. Драка вновь началась из-за наезда на Ежова.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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