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Гран-при Гааги. 17 ноября 2018. Прямая трансляция
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«Торпедо» переиграло «Слован», Ильин оформил дубль

«Торпедо» переиграло «Слован», Ильин оформил дубль
Хоккей / КХЛ

Нижегородское «Торпедо» оказалось сильнее братиславского «Слована» в домашнем матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

На 23-й минуте отличился Дамир Жафяров, которому ассистировали Роберт Саболич и Энди Мили. На 36-й минуте гол забил Михаил Варнаков, в роли ассистента выступил Денис Паршин. Третью шайбу в составе хозяев забросил Даниил Ильин, отличившийся на 49-й минуте. На 58-й минуте Эрик Желина отыграл один гол. Гости стали рисковать, в результате чего пропустили ещё одну шайбу в самой концовке — вновь забил Ильин.

Торпедовцы прервали серию из трёх поражений и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Слован» — на 10-м месте на Западе.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2018, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
4 : 1
0:0, 2:0, 2:1
Слован
Братислава
1:0 – Жафяров (Саболич, Мили) – 22:09 (5x5), 2:0 – Варнаков (Паршин) – 35:32 (5x5), 3:0 – Ильин (Кэлоф, Веряев) – 48:35 (5x5), 3:1 – Желина (Ржепик, Червены) – 57:31 (4x4), 4:1 – Ильин – 59:59 (4x4)
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