«Торпедо» переиграло «Слован», Ильин оформил дубль

Нижегородское «Торпедо» оказалось сильнее братиславского «Слована» в домашнем матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.



На 23-й минуте отличился Дамир Жафяров, которому ассистировали Роберт Саболич и Энди Мили. На 36-й минуте гол забил Михаил Варнаков, в роли ассистента выступил Денис Паршин. Третью шайбу в составе хозяев забросил Даниил Ильин, отличившийся на 49-й минуте. На 58-й минуте Эрик Желина отыграл один гол. Гости стали рисковать, в результате чего пропустили ещё одну шайбу в самой концовке — вновь забил Ильин.



Торпедовцы прервали серию из трёх поражений и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Слован» — на 10-м месте на Западе.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19