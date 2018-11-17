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«Детройт» одержал волевую победу в матче с «Нью-Джерси»

«Детройт» одержал волевую победу в матче с «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» проиграл «Детройт Ред Уингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

В середине первого периода нападающий Павел Заха вывел хозяев вперёд. На 36-й минуте подопечные Джона Хайнса удвоили преимущество — в меньшинстве отличился Блейк Коулман. Однако вскоре Люк Гленденинг отыграл одну шайбу, а Майкл Расмуссен, забивший в третьем периоде, перевёл игру в овертайм. Решающий бросок в дополнительное время нанёс нападающий гостей Дилан Ларкин.

«Нью-Джерси» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт» поднялся на 11-ю строчку.

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НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2018, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2 : 3
1:0, 1:1, 0:1, 0:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Заха (Братт) – 11:35 (5x5), 2:0 – Коулман (Сиверсон, Грин) – 35:53 (4x5), 2:1 – Гленденинг (Холовски, Бертуцци) – 38:26 (5x5), 2:2 – Расмуссен (Грин, Бертуцци) – 53:37 (5x5), 2:3 – Ларкин (Манта) – 64:09 (3x3)
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