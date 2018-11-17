«Детройт» одержал волевую победу в матче с «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Дэвилз» проиграл «Детройт Ред Уингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.



В середине первого периода нападающий Павел Заха вывел хозяев вперёд. На 36-й минуте подопечные Джона Хайнса удвоили преимущество — в меньшинстве отличился Блейк Коулман. Однако вскоре Люк Гленденинг отыграл одну шайбу, а Майкл Расмуссен, забивший в третьем периоде, перевёл игру в овертайм. Решающий бросок в дополнительное время нанёс нападающий гостей Дилан Ларкин.



«Нью-Джерси» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт» поднялся на 11-ю строчку.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»