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«Бостон» в гостях обыграл «Аризону», «Лос-Анджелес» проиграл «Нэшвиллу»

«Бостон» в гостях обыграл «Аризону», «Лос-Анджелес» проиграл «Нэшвиллу»
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Счёт в матче на 2-й минуте открыл 22-летний форвард «Бостона» Якоб Форсбакка-Карлссон, для которого эта шайба стала первой в НХЛ. Спустя полторы минуты Джейк Дебраск довёл преимущество гостей до двух шайб. Итоговый счёт встречи установил нападающий «Аризоны» Винсент Хиностроза в середине второго периода.

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин провёл на льду 18 минут 45 секунд, совершил 3 силовых приёма и заблокировал 4 броска.

В параллельной встрече «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 5:3 (0:0, 2:3, 3:0). Хет-триком в составе победителей отметился Калле Йернкрок. Форвард «Кингз» Илья Ковальчук очков не набрал и окончил матч с показателем «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
1 : 2
0:2, 1:0, 0:0
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Форсбакка-Карлссон (Аккьяри) – 01:12 (5x5), 0:2 – Дебраск (Маршан) – 02:45 (5x5), 1:2 – Ричардсон (Хиностроза) – 29:10 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
5 : 3
0:0, 2:3, 3:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Туррис (Эллис, Йози) – 23:18 (5x4), 1:1 – Томпсон (Тоффоли, Кемпе) – 25:55 (5x5), 1:2 – Копитар (Браун) – 26:14 (5x5), 2:2 – Йернкрок (Эллис) – 28:05 (4x4), 2:3 – Иафалло (Копитар, Маззин) – 30:15 (5x5), 3:3 – Йернкрок (Йози, Сиссонс) – 45:44 (5x4), 4:3 – Йернкрок – 51:54 (4x5), 5:3 – Бонино (Уотсон, Сиссонс) – 59:03 (en)
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