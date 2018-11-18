«Бостон» в гостях обыграл «Аризону», «Лос-Анджелес» проиграл «Нэшвиллу»

«Бостон Брюинз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Счёт в матче на 2-й минуте открыл 22-летний форвард «Бостона» Якоб Форсбакка-Карлссон, для которого эта шайба стала первой в НХЛ. Спустя полторы минуты Джейк Дебраск довёл преимущество гостей до двух шайб. Итоговый счёт встречи установил нападающий «Аризоны» Винсент Хиностроза в середине второго периода.

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин провёл на льду 18 минут 45 секунд, совершил 3 силовых приёма и заблокировал 4 броска.

В параллельной встрече «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 5:3 (0:0, 2:3, 3:0). Хет-триком в составе победителей отметился Калле Йернкрок. Форвард «Кингз» Илья Ковальчук очков не набрал и окончил матч с показателем «-2».