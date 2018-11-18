Илья Любушкин обновил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу гостей.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 18 минут 45 секунд, за которые совершил три силовых приёма и заблокировал четыре броска. Любушкин установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ. Прежнее достижение составило 15,32 в игре с «Питтсбург Пингвинз» (0:4).

В этом сезоне 24-летний защитник сыграл девять матчей в НХЛ и не набрал ни одного очка. В среднем за игру он проводит на льду 12 минут 54 секунды. В его пассиве четыре минуты штрафа и показатель полезности «-3». В двух последних матчах Илья получал меньше 11 минут игрового времени.