Экс-вратарь «Амура» Кашик: я играл с сильными соперниками, но это не оправдание

Экс-вратарь «Амура» Либор Кашик прокомментировал расторжение контракта с хабаровским клубом.

«Моя статистика была плохой? Я играл с сильными соперниками, но это не оправдание. Я хотел играть на высоком уровне, а для этого нужно играть против топовых команд. Сожалею ли я о решении поехать в КХЛ? Конечно, нет. Я усердно готовился, чтобы играть в этой лиге. У меня было много часов тренировок. Думаю, что я был готов как физически, так и технически. Вот только, когда наступил сезон, то ничего не получилось.

Двигаемся дальше, сейчас я в Брно, не могу дождаться дебюта за новую команду. Сейчас всё зависит от того, как скоро русские пришлют бумаги в федерацию. А я сфокусируюсь на том, чтобы помочь команде победить», — цитирует Кашика hokej.cz.