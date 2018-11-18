Аткинсон: когда шайба у Панарина, я знаю, что он меня найдёт

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон прокомментировал игру Артемия Панарина во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:1).

«Сегодня мы хорошо поработали, нам удавалось открываться и находить свободное пространство. Когда нахожусь перед воротами, а Хлебушек подхватывает шайбу и заходит в зону, я знаю, что он меня найдёт. Мы нашли способ открыть шлюзы», — заявил автор хет-трика.

Главным героем встречи стал Аткинсон, на его счету — хет-трик. Три результативные передачи отдал россиянин Артемий Панарин. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский совершил 30 сейвов. Единственную шайбу «Каролины» забросил Себастьян Ахо.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 3 секунды, нанёс два броска в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1».