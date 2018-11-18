Ерёменко впервые с сентября в третий раз подряд сыграет в воротах «Динамо»

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием «Сибири» и московского «Динамо». Игра состоится сегодня, 18 ноября, начало – в 13:30 мск.

Многоопытный Александр Ерёменко возвращает себе статус основного голкипера бело-голубых. После побед над «Авангардом» (4:0) и «Барысом» (3:2 ОТ) 38-летний вратарь впервые с сентября (11.09—20.09) в третий раз подряд начнёт матч в воротах «Динамо».

«Сибирь»:



Красиков (Тейлор);

Логинов – Алексеев, Пельтола – Брюле – Карон;

Игнатович – Морозов, Казаков – Саюстов – Михайлов;

Лукин– Демидов, Яковлев – Пешехонов– Шаров;

Воробей — Савченко, Первушин– Романцев– Зырянов.

«Динамо» М:



Ерёменко (Бочаров);

Миронов – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Пестушко;

Волков – Никулин, Брюквин – Индрашис – Макаров;

Койвисто – Меньшиков, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Пепеляев – Вишневский, Петрунин– Панкратов– Алексеев.