Ерёменко впервые с сентября в третий раз подряд сыграет в воротах «Динамо»

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием «Сибири» и московского «Динамо». Игра состоится сегодня, 18 ноября, начало – в 13:30 мск.
Многоопытный Александр Ерёменко возвращает себе статус основного голкипера бело-голубых. После побед над «Авангардом» (4:0) и «Барысом» (3:2 ОТ) 38-летний вратарь впервые с сентября (11.09—20.09) в третий раз подряд начнёт матч в воротах «Динамо».
«Сибирь»:
Красиков (Тейлор);
Логинов – Алексеев, Пельтола – Брюле – Карон;
Игнатович – Морозов, Казаков – Саюстов – Михайлов;
Лукин– Демидов, Яковлев – Пешехонов– Шаров;
Воробей — Савченко, Первушин– Романцев– Зырянов.
«Динамо» М:
Ерёменко (Бочаров);
Миронов – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Пестушко;
Волков – Никулин, Брюквин – Индрашис – Макаров;
Койвисто – Меньшиков, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Пепеляев – Вишневский, Петрунин– Панкратов– Алексеев.