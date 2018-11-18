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Ерёменко впервые с сентября в третий раз подряд сыграет в воротах «Динамо»

Ерёменко впервые с сентября в третий раз подряд сыграет в воротах «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием «Сибири» и московского «Динамо». Игра состоится сегодня, 18 ноября, начало – в 13:30 мск.

Многоопытный Александр Ерёменко возвращает себе статус основного голкипера бело-голубых. После побед над «Авангардом» (4:0) и «Барысом» (3:2 ОТ) 38-летний вратарь впервые с сентября (11.09—20.09) в третий раз подряд начнёт матч в воротах «Динамо».

«Сибирь»:

Красиков (Тейлор);
Логинов – Алексеев, Пельтола – Брюле – Карон;
Игнатович – Морозов, Казаков – Саюстов – Михайлов;
Лукин– Демидов, Яковлев – Пешехонов– Шаров;
Воробей — Савченко, Первушин– Романцев– Зырянов.

«Динамо» М:

Ерёменко (Бочаров);
Миронов – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Пестушко;
Волков – Никулин, Брюквин – Индрашис – Макаров;
Койвисто – Меньшиков, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Пепеляев – Вишневский, Петрунин– Панкратов– Алексеев.

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