Крикунов: Ерёменко – не второй номер «Динамо», смотрим от игры к игре

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о ходе подготовки команды к предстоящим матчам КХЛ и оценил перспективы вратарской бригады.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



«Как прошла пауза на Евротур? Я хочу сказать, что ребята отработали очень хорошо. Сегодня после выходного дня было немного тяжело, они втягивались в работу. Завтра у нас ещё один тренировочный день до возобновления чемпионата, но в целом подготовка прошла нормально. Кроме Закриссона и Афиногенова, у нас все в строю.



Пестушко начнёт играть в звене с Игумновым и Алексеевым? Да. А Макаров продолжит работать в звене Шипачёва и Кагарлицкого. На данный момент так. Максим ещё не совсем готов физически. Сколько времени ему нужно, чтобы набрать кондиции? Это по-разному бывает. Тут надо смотреть, что он делал, пока не играл. Есть ведь такие, которые всё время тренируются.



Ерёменко окончательно уже стал вторым номером за Бочаровым? Вовсе нет, мы смотрим за их состоянием от игры к игре. Скорее всего, с «Авангардом» будет играть Александр», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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