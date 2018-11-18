«Барыс» — «Салават»: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием «Барыса» и уфимского «Салавата Юлаева». Игра состоится сегодня, 18 ноября, начало – в 14:00 мск.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Даллмэн – Маклюков, Акользин– Бойд – Старченко;

Диц – Орехов, Михайлис – Валк– Шевченко;

Семёнов – Климонтов, Панюков – Сагадеев – Петухов;

Липин – Полохов, Асетов– Гренц– Гурков.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Семёнов – Ларсен, Умарк – Основин – Кугрышев;

Назаревич– Сергеев, Хартикайнен – Хохряков – Бурдасов;

Арзамасцев – Терещенко, Ткачёв – Кемппайнен – Майоров;

Коледов – Гареев, Жарков – Кадейкин – Дубровский.

В предыдущем матче «Барыс» уступил дома московскому «Динамо» (2:3 ОТ), а «Салават» со счётом 3:0 выиграл у «Адмирала».