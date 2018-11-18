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«Сибирь» — «Динамо» М: форвард хозяев Джордан Карон забросил первую шайбу в КХЛ

«Сибирь» — «Динамо» М: форвард хозяев Джордан Карон забросил первую шайбу в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Сибири» Джордан Карон забросил первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге.

28-летний хоккеист отметился точным броском в домашнем матче с московским «Динамо». Он реализовал численный перевес в концовке второго периода.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Карон большую часть карьеры провёл между НХЛ и АХЛ, сменив несколько команд. С 2017 года форвард выступал в немецком чемпионате, став одним из лидеров и лучших бомбардиров клуба «Крефельд». В нынешнем регулярном чемпионате хоккеист принял участие в 12 матчах, заработав 11 (5+6) очков при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени. В начале ноября форвард подписал двухлетний контракт с «Сибирью».

«Сибирь» заключила двухлетний контракт с форвардом Джорданом Кароном
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