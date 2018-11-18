Пельтола: у «Сибири» канадский стиль? Хоть болгарский, главное есть результат

Нападающий новосибирской «Сибири» Юкка Пельтола прокомментировал результат домашнего матча с московским «Динамо» (6:4).



«Отличный матч получился, настоящая битва. Было много голов и в какой-то момент всё висело на волоске, но нам противостояла очень хорошая команда, которой мы забросили шесть шайб. Можно ли сказать, что «Сибирь» нынче играет в канадский по стилю хоккей? Мы действительно несколько упростили игру, мы говорили в команде об этом. Это работает, поэтому стоит продолжать играть в этом ключе. Я не знаю, канадский ли это стиль, болгарский, или какой-то ещё. Главное, что он приносит результат.



В начале сезона я играл в сочетании с финном и французом, сейчас у меня в партнёрах канадцы Брюле и Карон, но у них схожий стиль игры. Парни борются, делают много силовых приёмов.



Матчи с «Динамо» получаются особенно результативными? У динамовцев много техничных хоккеистов. К счастью, сегодня «Сибирь» хорошо сыграла в большинстве. Наверное, по эмоциям это была одна из лучших игр «Сибири» в нынешнем сезоне, но и соперник играл очень здорово. Нам удалось аккумулировать силы. Не готов сказать, был ли этот матч самым эмоциональным, но одним из таковых — точно», — передаёт слова Пельтолы корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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