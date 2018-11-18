Крикунов: Пестушко подходит звену Шипачёва по мышлению, он останется в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о выездном матче Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (4:6). Московская команда прервала серию из двух побед.



«У нас была третья игра на выезде, это всегда непросто, но сегодня мы совсем тяжело выглядели. Особенно в первые два периода, но этого мало. Даже вратарей пришлось поменять. Наверное, силёнок не хватило. Нападающие «Сибири» были злее наших защитников, потому что больше хотели выиграть.



Максим Пестушко, скорее всего, останется в «Динамо». Мы его пробовали в трёх звеньях, сегодня выпустили в тройке Шипачёва. Он подходит хоккеистам этого звена по игровому мышлению», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Есть магия, а есть баллоны Крикунова. «Динамо» погонится за лидерами? Похоже, это будет самый нежеланный соперник для СКА и ЦСКА в плей-офф.