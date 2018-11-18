«Йокерит» обыграл «Локомотив», одержав третью победу подряд

«Локомотив» проиграл «Йокериту» со счётом 3:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Хельсинки.



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Финская команда забросила две шайбы к 11-й минуте игры — отличились Брайан О’Нилл и Йон Норман. Подопечные Дмитрия Квартальнова сумели восстановить равновесие до окончания первого периода – авторами заброшенных шайб стали Якуб Накладал и Андрей Локтионов. На 24-й минуте Пекка Йормакка снова вывел финский клуб вперёд, а в третьем периоде Алекс Грант укрепил преимущество команды Лаури Марьямяки. Гости смогли сократить отставание за три минуты до финальной сирены благодаря голу Брэндона Козуна в большинстве, но на большее их не хватило.



«Йокерит» продлил победную серию до трёх матчей, а «железнодорожники» проиграли в третий раз за последние пять матчей.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.