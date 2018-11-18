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«Йокерит» обыграл «Локомотив», одержав третью победу подряд

«Йокерит» обыграл «Локомотив», одержав третью победу подряд
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» проиграл «Йокериту» со счётом 3:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Хельсинки.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Финская команда забросила две шайбы к 11-й минуте игры — отличились Брайан О’Нилл и Йон Норман. Подопечные Дмитрия Квартальнова сумели восстановить равновесие до окончания первого периода – авторами заброшенных шайб стали Якуб Накладал и Андрей Локтионов. На 24-й минуте Пекка Йормакка снова вывел финский клуб вперёд, а в третьем периоде Алекс Грант укрепил преимущество команды Лаури Марьямяки. Гости смогли сократить отставание за три минуты до финальной сирены благодаря голу Брэндона Козуна в большинстве, но на большее их не хватило.

«Йокерит» продлил победную серию до трёх матчей, а «железнодорожники» проиграли в третий раз за последние пять матчей.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
4 : 3
2:2, 1:0, 1:1
Локомотив
Ярославль
1:0 – О'Нилл (Йоэнсуу, Кивистё) – 00:24 (5x5), 2:0 – Норман (Йоэнсуу, О'Нилл) – 10:23 (5x5), 2:1 – Накладал (Рафиков, Юртайкин) – 13:13 (5x5), 2:2 – Локтионов (Козун) – 18:51 (5x4), 3:2 – Йормакка – 23:33 (5x5), 4:2 – Грант (Маннинен, Йормакка) – 44:57 (5x5), 4:3 – Козун (Локтионов, Накладал) – 57:00 (6x4)
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