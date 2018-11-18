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«Даллас» уверенно обыграл «Айлендерс», Радулов набрал три очка

«Даллас» уверенно обыграл «Айлендерс», Радулов набрал три очка
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоявшимся в Нью-Йорке.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных творцов успеха «звезд» стал нападающий Александр Радулов, забросивший две шайбы и отдавший результативную передачу. Помимо россиянина, ворота «островитян» поражали Эса Линделль (дважды), Роопе Хинц и Тайлер Сегин. В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Антони Бовиллье и Скотт Мейфилд.

Радулов провёл на льду 16 минут 31 секунду, заработал показатель полезности «+3» и нанёс четыре броска в створ ворот. Нападающий «звёзд» Валерий Ничушкин нанёс два броска и провёл один силовой приём при показателе полезности «+1» за 16 минут 25 секунд.

«Даллас» одержал вторую победу подряд, а «Нью-Йорк» проиграл впервые за три игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2018, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2 : 6
1:0, 0:4, 1:2
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Бовиллье (Комаров, Пулок) – 03:36 (5x5), 1:1 – Линделль (Сегин, Бенн) – 22:09 (5x5), 1:2 – Хинц (Спецца) – 24:24 (5x5), 1:3 – Линделль (Хонка, Дикинсон) – 27:08 (5x5), 1:4 – Сегин (А. Радулов, Бенн) – 34:07 (5x5), 2:4 – Мейфилд (Барзал) – 40:24 (5x5), 2:5 – А. Радулов (Бэйрутер, Спецца) – 47:35 (5x5), 2:6 – А. Радулов (Бенн, Сегин) – 49:16 (5x5)
9 игроков НХЛ без голов в сезоне. От них этого никак не ожидали
Ничушкин один из них.
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