«Даллас» уверенно обыграл «Айлендерс», Радулов набрал три очка

«Даллас Старз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоявшимся в Нью-Йорке.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных творцов успеха «звезд» стал нападающий Александр Радулов, забросивший две шайбы и отдавший результативную передачу. Помимо россиянина, ворота «островитян» поражали Эса Линделль (дважды), Роопе Хинц и Тайлер Сегин. В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Антони Бовиллье и Скотт Мейфилд.

Радулов провёл на льду 16 минут 31 секунду, заработал показатель полезности «+3» и нанёс четыре броска в створ ворот. Нападающий «звёзд» Валерий Ничушкин нанёс два броска и провёл один силовой приём при показателе полезности «+1» за 16 минут 25 секунд.

«Даллас» одержал вторую победу подряд, а «Нью-Йорк» проиграл впервые за три игры.