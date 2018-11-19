«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси», А. Свечников очков не набрал

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Счёт в матче открыл форвард «Каролины» Джастин Уильямс на 22-й секунде первого периода. Спустя 8 секунд Майкл Ферланд довёл преимущество гостей до двух шайб. На седьмой минуте Павел Заха одну шайбу отыграл. Во втором и в третьем игровом отрезке команды голами не отметились.

Главным героем встречи стал голкипер «Харрикейнз» Кёртис Макэлинни, который совершил 33 сейва.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 20 секунд и нанёс один бросок в створ ворот. Защитник «Дэвилз» Егор Яковлев окончил матч с показателем полезности «-1».