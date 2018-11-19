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3 очка Маккиннона и передача Каменева помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм»

3 очка Маккиннона и передача Каменева помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» — 4:3.

Счёт на пятой минуте встречи открыл защитник хозяев Брэндон Монтур, на что «лавины» ответили голом в начале второго периода – отличился Свен Андригетто. Через пару минут «утки» провели ещё две результативные атаки, голы в активе Райана Гецлафа и Ондржея Каше. Гостям вновь удалось восстановить равновесие – отличились Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског. Победу «Колорадо» принёс Микко Рантанен, реализовавший в овертайме большинство.

На счету Владислава Каменева результативная передача, показатель полезности «+1», за 8 минут и 35 секунд, проведённых на льду. Российский защитник Никита Задоров заработал удаление, которое было реализовано, а также совершил 3 силовых приёма, сыграв 14 минут и 34 секунды. Семён Варламов остался на скамейке запасных.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2018, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 4
1:0, 2:2, 0:1, 0:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Монтур (Оберг, Ритчи) – 04:45 (5x5), 1:1 – Андригетто (Немет, Каменев) – 22:17 (5x5), 2:1 – Гецлаф (Энрике, Монтур) – 23:23 (5x4), 3:1 – Каше (Монтур, Гецлаф) – 24:34 (5x5), 3:2 – Маккиннон (Бэрри, Рантанен) – 38:05 (5x4), 3:3 – Ландеског (Маккиннон, Рантанен) – 51:20 (5x5), 3:4 – Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 64:58 (4x3)
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