3 очка Маккиннона и передача Каменева помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» — 4:3.



Счёт на пятой минуте встречи открыл защитник хозяев Брэндон Монтур, на что «лавины» ответили голом в начале второго периода – отличился Свен Андригетто. Через пару минут «утки» провели ещё две результативные атаки, голы в активе Райана Гецлафа и Ондржея Каше. Гостям вновь удалось восстановить равновесие – отличились Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског. Победу «Колорадо» принёс Микко Рантанен, реализовавший в овертайме большинство.



На счету Владислава Каменева результативная передача, показатель полезности «+1», за 8 минут и 35 секунд, проведённых на льду. Российский защитник Никита Задоров заработал удаление, которое было реализовано, а также совершил 3 силовых приёма, сыграв 14 минут и 34 секунды. Семён Варламов остался на скамейке запасных.