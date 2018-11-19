Квартальнов: две быстрые шайбы не выбили нас из колеи, но не хватило агрессии

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о поражении в выездном матче с «Йокеритом» (3:4).



«Хороший матч. Мы довольно быстро пропустили две шайбы, но они не выбили команду из колеи. Хозяева доставляли шайбу к нашим воротам, а игроки «Локомотива» не лучшим образом проявили себя на пятаке, не хватало агрессии. Это и предопределило итоговый результат», — приводит слова Квартальнова Jatkoaika.



Финская команда забросила две шайбы к 11-й минуте игры — отличились Брайан О’Нилл и Йон Норман. Подопечные Дмитрия Квартальнова сумели восстановить равновесие до окончания первого периода – авторами заброшенных шайб стали Якуб Накладал и Андрей Локтионов. На 24-й минуте Пекка Йормакка снова вывел финский клуб вперёд, а в третьем периоде Алекс Грант укрепил преимущество команды Лаури Марьямяки. Гости смогли сократить отставание за три минуты до финальной сирены благодаря голу Брэндона Козуна в большинстве, но на большее их не хватило.

«Йокерит» обыграл «Локомотив», одержав третью победу подряд