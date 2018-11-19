Новиков: Дацюк – пожизненный президент СКА, правильно, что капитан — Кетов

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о смене капитана в питерском СКА.

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«Я думаю, что у Дацюка в раздевалке должен стоять позолоченный трон в знак уважения к нему за заслуги перед мировым хоккеем. Надо вспомнить, что этот парень из Свердловска добился всего, что только возможно, и он – уважаемый человек в хоккейном мире. Даже не столько игрок, сколько человек.

Надо раскрывать эти качества в людях, а мы их пиарим, но чуть-чуть. Нужно показывать их, как людей великих, но, в то же время, скромных, чтобы молодёжь видела эти пути. Он – не капитан, он – пожизненный президент команды СКА, поэтому я не вижу здесь никаких проблем. Кетов – игрок опытный и взрослый, но, в сравнении с Дацюком, относительно молодой. Пусть он берёт это не себя.

Что такое капитан? Он должен говорить перед игрой и в перерывах. Это нужно тренировать. Мне кажется, что Дацюк уже наговорился. Может быть, это и правильно, я не вижу здесь никаких проблем», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.