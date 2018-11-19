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«Ак Барс» выменял Мусина в «Нефтехимик»

«Ак Барс» выменял Мусина в «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ

Казанский «Ак Барс» обменял защитника Дамира Мусина в нижнекамский «Нефтехимик», информирует официальный «твиттер» команды Андрея Назарова. Взамен действующий чемпион получил денежную компенсацию. Напомним, 16 ноября «Ак Барс» выменял Мусина из ХК «Сочи».

В составе хоккейного клуба «Сочи» Дамир сыграл в 23 матчах текущего регулярного чемпионата и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «0». Мусин — обладатель Кубка Гагарина—2018, хотя не сыграл в плей-офф ни одного матча.

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