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А. Костицын — о хет-трике: просто хорошо сыграли в атаке

А. Костицын — о хет-трике: просто хорошо сыграли в атаке
Хоккей / КХЛ

Форвард минского «Динамо» Андрей Костицын подвёл итоги матча с «Амуром» (4:3 Б), в котором он оформил хет-трик.

«Сами себе создали ненужные удаления, потеряли ритм игры — хорошо что выстояли, не опустили руки и смогли забить свои шайбы. Когда долго не выигрываешь, каждая победа даёт хороший настрой и игра лучше идёт. У нашего звена хорошо идёт игра? Агрессивно шли на ворота соперника, создавали момента — старались больше бросать и шли на добивание.

У „Амура“ проблемы с вратарями? Перед игрой тренер не акцентировал на этом внимание, мы больше разобрали свою игру в зоне атаки и защиты, и по ходу игры выполняли тренерское задание.

Забил три шайбы? Просто хорошо сыграли в атаке, реализовали свои моменты, перехватывали шайбу в зоне атаки», — передаёт слова Костицына корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

Хет-трик А. Костицына помог минскому «Динамо» обыграть «Амур»
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