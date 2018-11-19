А. Костицын — о хет-трике: просто хорошо сыграли в атаке

Форвард минского «Динамо» Андрей Костицын подвёл итоги матча с «Амуром» (4:3 Б), в котором он оформил хет-трик.



«Сами себе создали ненужные удаления, потеряли ритм игры — хорошо что выстояли, не опустили руки и смогли забить свои шайбы. Когда долго не выигрываешь, каждая победа даёт хороший настрой и игра лучше идёт. У нашего звена хорошо идёт игра? Агрессивно шли на ворота соперника, создавали момента — старались больше бросать и шли на добивание.



У „Амура“ проблемы с вратарями? Перед игрой тренер не акцентировал на этом внимание, мы больше разобрали свою игру в зоне атаки и защиты, и по ходу игры выполняли тренерское задание.



Забил три шайбы? Просто хорошо сыграли в атаке, реализовали свои моменты, перехватывали шайбу в зоне атаки», — передаёт слова Костицына корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.



Хет-трик А. Костицына помог минскому «Динамо» обыграть «Амур»